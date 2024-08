Jogador ex-seleção portuguesa anuncia aposentadoria aos 41 anos (Pepe nasceu no Brasil, mas se naturalizou português )

Ex-Real Madrid e Seleção de Portugal, o zagueiro Pepe, de 41 anos, anunciou nesta quinta-feira (8/8) que decidiu se aposentar do futebol.

O jogador, divulgou um vídeo nas redes sociais para comunicar que vai deixar os gramados.

Nascido em Maceió, o atleta saiu do Brasil ainda jovem, com 18 anos, para atuar no futebol português. Anos mais tarde, foi convidado para defender a seleção do país e aceitou a proposta. O jogador foi convocado pela primeira em 2007.

Com uma longeva trajetória com a camisa lusitana, Pepe conquistou a Eurocopa pela nação em 2016, principal título dos portugueses. O zagueiro disputou quatro edições da competição, inclusive em 2024.

Multicampeão, o jogador jogou no Real Madrid por dez temporadas. Na equipe, atuou com Cristiano Ronaldo, que também era companheiro do atleta na seleção portuguesa.

Eurocopa 2024

Na Eurocopa 2024, Pepe foi uma importante peça da equipe de Portugal. O jogador disputou quatro partidas, todos como titular.

A Seleção de Portugal foi eliminada nas quartas de final pela França. Após um empate por 0 a 0 durante o tempo regulamentar, a partida foi para penalidades. Nessa etapa os lusitanos foram derrotados por 5 a 3.

O confronto foi a última partida do zagueiro como jogador profissional.

Principais títulos

1x Liga dos Campeões

1x Eurocopa

2x Mundial de Clubes

3x Campeonato Espanhol

2x Supercopa da Uefa

4x Campeonato Português

A notícia Jogador ex-seleção portuguesa anuncia aposentadoria aos 41 anos foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.