Com Bernabéu lotado, Endrick se emociona em apresentação pelo Real Madrid (Endrick, atacante do Real Madrid)

Endrick já está em solo espanhol, e foi oficialmente apresentado à torcida do Real Madrid. Neste sábado (27/7), torcedores encheram as arquibancadas do Estádio Santiago Bernabéu para dar boas-vindas ao brasileiro.

O jovem atacante, de 18 anos, não conteve a emoção. “Boa tarde a todos, quero agradecer por virem ao Santiago Bernabéu… não vou mentir, não esperava tanta gente assim.”

“A torcida é uma loucura! Estou muito feliz porque desde pequeno sempre fui torcedor do Real Madrid, e hoje vou jogar pelo Madrid. Estou aqui, vou jogar, estou muito feliz, minha família também… é uma loucura isso”, disse emocionado.

Endrick finalizou o discurso, entoando com a torcida o famoso “Hala Madrid”.

Leia também: Família pede ajuda para pagar enterro de maratonista brasileira

Antes da apresentação, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, recebeu o jovem revelado pelo Palmeiras no CT do clube, onde o atleta assinou o contrato de seis temporadas com o time merengue, até 2030. Endrick também distribuiu autógrafos.

Com a chegada de Endrick, o Real Madrid tem quatro brasileiros em seu elenco. Além do jovem atacante de 18 anos, o time merengue conta também com o zagueiro Éder Militão e os atacantes Vinícius Júnior e Rodrygo.

A notícia Com Bernabéu lotado, Endrick se emociona em apresentação pelo Real Madrid foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.