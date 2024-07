Equipe de Neymar deseja tirar Vitor Roque do Barcelona (Vitor jogou no Cruzeiro e Athletico-PR)

O Al-Hilal, time de Neymar Júnior, está interessado na contratação do atacante Vitor Roque, do Barcelona, segundo o meio de comunicação saudita Arridiyah. O jovem de 19 anos é um dos principais objetivos do clube no mercado de transferências.

De acordo com a fonte, o Barcelona estaria disposto a negociá-lo para recuperar o investimento feito quando o contratou do Athletico-PR, no ano passado. Além disso, a venda ajudaria os catalães a cumprirem o regulamento do Fair Play Financeiro e irem ao mercado com maiores garantias.

Porém, o brasileiro deseja permanecer na Europa neste momento, o que impede a concretização da negociação. O Barça ainda busca convencer Vitor e o seu agente a aceitarem.

O centroavante chegou ao clube espanhol no início deste ano, mas pouco atuou. Ao todo, Roque realizou apenas 16 jogos, sendo somente dois como titular, e marcou dois gols.

Além de Neymar, o Al-Hilal ainda conta com os brasileiros Malcom, Renan Lodi e Michael. Outros nomes de impacto da equipe são Sergej Milinkovi?-Savi?, Rúben Neves, Kalidou Koulibaly e Yassine Bounou.

A notícia Equipe de Neymar deseja tirar Vitor Roque do Barcelona foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.