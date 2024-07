Em treino, Neymar aparece em momento fofo com filha Mavie (Atacante não joga desde outubro de 2023)

Se recuperando de lesão, Neymar e a filha Mavie aparecem em um vídeo divulgado pelo Al-Hilal, clube que o jogador atua, nesta quinta-feira (25/7) dançando na academia do centro de treinamento do clube.

Com a reaproximação do jogador brasileiro com Bruna Biancardi, mãe de Mavie, várias registros dos pais brincando com a filha foram publicados pelo casal nas redes sociais.

Recentemente, o craque, da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, presenteou a Bruna com um anel da Prada, que custa cerca de R$ 2,5 mil.

Processo de recuperação

O atleta se apresentou no Al-Hilal nessa última terça-feira (16/7). Recentemente, o jornal espanhol Diario As disse que Neymar está próximo de um retorno aos gramados.

No jogo entre Brasil e Uruguai, em partida válida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Neymar teve uma lesão de ligamento cruzado e menisco. O jogador teve que passar por cirurgia em novembro do ano passado.

Pai novamente

Recentemente, o jogador publicou imagens ao lado da filha Helena pela primeira vez. Como informado pelo próprio jogador, Helena nasceu em 3 de julho, no hospital São Luiz Star Maternidade, em São Paulo.

Neymar também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de nove meses. Carol Dantas e Bruna Biancardi, nesta ordem, são as mães das crianças.

