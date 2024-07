Com valor bilionário, Real Madrid quebra recorde inédito de receita (Real Madrid tem 15 títulos de Liga dos Campeões )

Após mais uma temporada vitoriosa, o Real Madrid se tornou o primeiro clube da história a superar um bilhão de euros (cerca de R$6,07 bilhões de reais na cotação atual) em receitas. De acordo com um comunicado oficial divulgado pelo clube nesta terça-feira(23/7), houve um aumento de 27% com relação à última temporada, totalizando 1,073 bilhão de euros (cerca de R$6,5 bilhões) em receitas.

“O Conselho de Administração do Real Madrid CF, reunido no dia 23 de julho, formulou as contas anuais do exercício 2023-2024. Neste ano, apesar de o estádio ainda não estar em pleno funcionamento, o Clube conseguiu ultrapassar o patamar de um bilhão de euros de proveitos operacionais antes da alienação de ativos fixos, valor até agora não alcançado por nenhum clube de futebol”, declarou o clube em comunicado.

No campo esportivo, o time profissional masculino de futebol do Real Madrid conquistou o título da Liga dos Campeões, da Liga Espanhola e da Supertaça da Espanha. Quanto à primeira equipe de basquete, conquistou títulos da Liga, Taça do Rei e Supertaça da Espanha, além de ser finalista da Euroliga.

EL REAL MADRID SE CONVIERTE EN EL PRIMER CLUB DE FÚTBOL EN SUPERAR LOS MIL MILLONES DE EUROS EN INGRESOS.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 23, 2024

Todas as linhas de negócio do clube registraram crescimento, com exceção da radiodifusão. Destacam-se, pela nota divulgada, os aumentos de receitas conseguidos no marketing e no estádio.

Com relação à atividade comercial, durante 2023/24, o clube promoveu significativamente atividades tanto de merchandising quanto de patrocínio, destacando-se neste último caso a assinatura de um novo patrocínio para a manga do uniforme.

Quanto ao estádio, embora as ações de desenvolvimento das obras de remodelação ainda não tenham sido concluídas, há um avanço gradual com relação à disposição do local para a realização de eventos além dos usuais, que também foram muito bem em público no decorrer da temporada.

“O Clube fecha o exercício 2023/24 com um lucro depois de impostos de 16 milhões de euros (cerca de R$97 milhões), 32% superior ao ano anterior”, concluíram. O Real Madrid mantém assim uma trajetória de lucros alcançada ano após ano desde o início do século, detalhada também na nota oficial.

