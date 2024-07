crédito: No Ataque Internacional

Ex-Atlético, Savinho assina com grande clube europeu

Ex-Atlético e com recentes convocações para a Seleção Brasileira, o atacante Savinho foi anunciado nesta quinta-feira (18/7) como reforço do Manchester City (ING).

O jogador de 20 anos, que pertencia ao Troyes (FRA) e estava emprestado ao Girona (ESP), foi comprado por 21 milhões de libras (cerca de R$ 151,8 milhões). O valor total pode chegar a 33,6 milhões de libras (cerca de R$ 242,9 milhões) caso o jogador cumpra metas estabelecidas em contrato. O vínculo tem duração até junho de 2029. As informações são do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

Savinho no Atlético

Revelado pelo Atlético em 2020, o jogador teve poucas oportunidades no alvinegro e foi vendido ao Troyes em 2022, por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 32,5 milhões na cotação da época).

Pelo clube mineiro, jogou 35 jogos e marcou dois gols. O atacante integrou o elenco campeão do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil em 2021 e tricampeão do Campeonato Mineiro em 2020, 2021 e 2022.

Trajetória na Europa

Em 2022, Savinho foi emprestado para o PSV (HOL). No clube, também teve poucos minutos em campo e jogou 17 jogos, somando sub-21 e equipe profissional.

No ano seguinte, foi emprestado ao Girona (ESP). Pelo clube, conseguiu mais oportunidades e se consolidou como um dos principais atletas da equipe. Na temporada 23/24, marcou nove gols, distribuiu 10 assistências e foi eleito o melhor jogador sub-23 do Campeonato Espanhol.

Com esse desempenho, passou a ser convocado pela Seleção Brasileira e jogou a Copa América de 2024.

