Seleção internacional deseja contratar Guardiola, diz jornal (Guardiola tem 38 títulos)

Com a saída Gareth Southgate do cargo de treinador da Inglaterra, o técnico Pep Guardiola, do Manchester City (ING), se tornou o principal desejo da federação do país. A informação é do jornal inglês The Independent.

Os ingleses planejam fazer uma investida para conseguir contratar o treinador espanhol. Neste ano, Guardiola afirmou que está mais perto de sair do Manchester City do que renovar o contrato, que vai até junho de 2025.

O plano dos ingleses é contratar um técnico interino e depois conseguir concretizar um acordo com o treinador do City.

Retrospecto inglês

Os ingleses não conquistam um título desde 1966, quando venceram a Copa do Mundo. Desde então, o time teve gerações com nomes de destaque que não conseguiram vencer nenhum troféu.

Nos últimos anos, com jogadores de destaque nos respectivos clubes, o elenco da Seleção da Inglaterra é apontado por muitos como um dos melhores do mundo.

Na Eurocopa de 2021, os ingleses foram derrotados na final pela Itália. Neste ano, foram superados pela Espanha e ficou com o vice. Nas últimas duas últimas Copas, os ingleses foram eliminados nas semifinais do torneio para Croácia e França, respectivamente.

Carreira de Guardiola

O técnico espanhol começou a carreira nas equipes de base do Barcelona. Em 2008, Guardiola se tornou técnico da equipe principal do clube, em que trabalhou até 2012 e conquistou 14 títulos.

Um ano após a saída da Espanha, foi contratado pelo Bayern de Munique (ALE) e venceu sete troféus com o time alemão, até deixar o cargo em 2016.

Ainda nesse ano, foi contrato pelo Manchester City (ING), clube que atua até hoje. Nos ‘citizens’, foi campeão de 17 competições.

Por conta do histórico vencedor e anos vivendo na Inglaterra, a federação do país sonha em convencer Guardiola a treinar a seleção nacional

