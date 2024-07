Com gols de Figo e Canavaro, Timor-Leste vence Camboja (Luis Figo, de Timor-Leste, dá carrinho em jogador do Camboja)

O Timor-Leste bateu o Camboja por 3 a 2, nesta quarta-feira (17/7), pelo Campeonato Sub-19 da Federação de Futebol do Sudeste Asiático (Asean). Entretanto, o que chamou atenção foram os gols de Luis Figo e Vabio Canavaro, jovens timorenses cujos nomes homenageiam astros do futebol europeu.

A partida valia pela 1ª rodada do Grupo A do torneio. Em apenas seis minutos, Timor-Leste abriu larga vantagem no confronto. Aos 33′, Vabio Canavaro Araújo Santos Pires abriu o placar. Depois, aos 36′, Alexandro Bakhito ampliou e, aos 39, Luis Figo Pereira Ribeiro marcou o terceiro.

A primeira etapa terminou em 3 a 0 para Timor-Leste, mas, no segundo tempo, o Camboja conseguiu descontar, com gols de Borith Sorm e Kim Ouk, e a partida se encerrou em 3 a 2.

Com a vitória, Timor-Leste conquistou os três primeiros pontos e está na segunda colocação do Grupo A. Já o Camboja está na terceira posição.

Após vencer as Filipinas, que foram para a lanterna, por 6 a 0, a Indonesia lidera o grupo pelo saldo de gols.

O campeonato ainda conta com o Grupo B, de Austrália, Vietnam, Laos e Myanmar, e o Grupo C, de Tailândia, Brunei, Singapura e Malásia. O líder de cada grupo avança para a próxima fase, junto com o melhor segundo colocado. O torneio, que começou nesta quarta-feira, se encerra no dia 29 de julho.

Figo e Cannavaro originais

O meio-campista português Luís Figo e o zagueiro italiano Fabio Cannavaro marcaram o futebol nos anos 2000. Ambos venceram a Bola de Ouro e o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa.

Figo jogou por Sporting, Real Madrid, Barcelona e Inter de Milão, além de ser um dos maiores jogadores da história da Seleção Portuguesa. Ele se aposentou em 2009.

Já Cannavaro passou por Napoli, Parma, Internazionale de Milão, Juventus, Real Madrid e Juventus antes de se aposentar no Al-Ahli, em 2011. Também é considerado um dos grandes nomes da Seleção Italiana. Em 2006, venceu o prêmio de melhor jogador do mundo de 2006 após exibição de gala na Copa do Mundo, vencida pela Itália.

