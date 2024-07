30 anos do tetra: onde estão os personagens do título mundial do Brasil

A No Ataque Internacional 17/07/2024 04:09 compartilhe







Há exatos 30 anos, o Brasil conquistou o quarto dos cinco títulos da Copa do Mundo que possui no futebol masculino. No dia 17 de julho de 1994, nos Estados Unidos, a Seleção Brasileira de Carlos Alberto Parreira venceu a Itália, de forma dramática, nos pênaltis, e atribui a alcunha de tetracampeões mundiais a 22 jogadores. Depois de 30 anos da conquista, a maioria dos personagens do tetra segue ligada ao futebol. Astro da companhia, Romário é um dos que seguiram por caminhos inusitados. A nota triste fica por conta do falecimento de Mário Jorge Lobo Zagallo, coordenador técnico na campanha nos Estados Unidos. Na galeria abaixo, veja onde e como está cada personagem do tetracampeonato mundial da Seleção Brasileira! Taffarel foi o goleiro titular na campanha do tetracampeonato. Ele foi fundamental para a conquista, defendendo um pênalti cobrado por Massaro na final contra a Itália. O camisa 1 também disputou os Mundiais de 1990 e 1998 pela Seleção Brasileira. Aposentado como jogador desde 2003, ele trabalha como preparador de goleiros da Seleção Brasileira e do Liverpool, da Inglaterra, atualmente Foto: Alberto Escalda/EM/D.A Press – NELSON ALMEIDA/AFP Titular da zaga em 1994, Aldair se aposentou dos gramados em 2010. Como jogador, atuou por Flamengo, Vasco e Roma, clube pelo qual é ídolo e campeão italiano na temporada 2000/2001. Ex-zagueiro de ótima qualidade técnica, Aldair joga futevôlei atualmente, aos 58 anos. Em 2012, foi campeão mundial da modalidade

Multicampeão por Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro, Zinho trabalhou como técnico, auxiliar e dirigente depois da aposentadoria como jogador, em 2007. Atualmente, o ex-meio-campista é comentarista da ESPN Foto: Reprodução/Instagram – Reprodução/ESPN

Ricardo Rocha começou a Copa do Mundo como titular na zaga, mas sofreu uma lesão e não entrou mais em campo depois da partida contra a Rússia. No entanto, ele teve papel importante dentro do elenco, com liderança e carisma. O ex-zagueiro trabalhou como treinador, dirigente e comentarista depois da aposentadoria como jogador, em 1998 Foto: Reprodução/Instagram

Destaques e time base do Brasil na conquista do tetra

Sob o comando da dupla Carlos Alberto Parreira e Zagallo, o Brasil apostou em futebol pragmático, de posse de bola, com habilidosos atacantes e, principalmente, um consistente sistema defensivo.

O time base da Seleção Brasileira contava com Taffarel no gol; nas laterais, Jorginho e Branco; os zagueiros Márcio Santos e Aldair fechavam a primeira linha de quatro.

Mauro Silva e Dunga eram os ‘paredões’ no meio de campo. Mazinho e Zinho completavam a segunda linha de quatro.

No ataque, a perfeita sintonia entre Bebeto e Romário foi o brilho essencial para a conquista do quarto título mundial. A dupla marcou oito dos 11 gols da Seleção Brasileira na campanha do tetra – média de 72%.

Com cinco gols decisivos, Romário foi o craque e o vice-artilheiro da Copa de 1994. No final daquele ano, o ‘Baixinho’ teve o desempenho no Mundial coroado com o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa.

Trajetória do Brasil na Copa de 1994

Fase de grupos

Brasil 2 x 0 Rússia

Brasil 3 x 0 Camarões

Brasil 1 x 1 Suécia

Oitavas de Final

Brasil 1 x 0 Estados Unidos

Quartas de Final

Holanda 2 x 3 Brasil

Semifinal

Suécia 0 x 1 Brasil

Final

Brasil 0 x 0 Itália (3 x 2 nos pênaltis)

