Federação Francesa vai denunciar canto racista de jogadores da Argentina

A Federação Francesa de Futebol (FFF) vai levar à Fifa o vídeo que circula nas redes sociais no qual jogadores da Seleção Argentina entoam um canto racista aos atletas da França. A informação foi levada à AFP por uma fonte próxima ligada à federação.

A gravação, que circula nas redes sociais, foi feita durante a comemoração do atleta após a conquista da Copa América. Os argentinos venceram a Colômbia por 1 a 0, no domingo (14/7), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

“Jogam pela França mas vêm de Angola (…), seu pai é cambojano, mas seu passaporte é francês”, diz trecho da música racista cantada pelos jogadores. A filmagem original foi feita pelo volante Enzo Fernández, durante transmissão ao vivo no Instagram.

A canção já havia sido entoada por torcedores argentinos após a final da Copa do Mundo do Catar, em 2022, que terminou com vitória da Argentina sobre a França nos pênaltis, após empate por 3 a 3 no tempo normal.

O canto faz referência à origem de alguns jogadores franceses, entre eles o atacante Kylian Mbappé, além de conter insultos homofóbicos.

Segundo a fonte próxima à equipe francesa, a FFF escreverá à Federação Argentina e irá à Fifa, com possibilidade de adotar outras ações.

