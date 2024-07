Estêvão melhor que Neymar? Veja comparativo do início dos jogadores (Estêvão, joia do Palmeiras, e Neymar, ídolo do Santos)

O atacante Estêvão é um dos destaques do Palmeiras nesta temporada. Brilhando em campo, o jovem de 17 anos tem números superiores aos de Neymar em seus primeiros 17 jogos com a camisa do Santos.

A joia palmeirense alcançou sua quarta assistência na vitória diante do Atlético-GO, por 3 a 1, na última quinta-feira (11/7). Em relação a bola na rede, a cria do Palmeiras já soma cinco gols, enquanto Neymar tinha quatro no mesmo recorte de jogos pelo Santos.

Na média de participações diretas em gols, o jogador comandado por Abel Ferreira supera Neymar: 0,53 contra 0,47 do santista.

No geral, Estêvão jogou 33 partidas até o momento na temporada, com 11 gols e sete assistências. Ele já foi decisivo em jogos contra Bahia, Atlético-MG e Vasco, e marcou o gol de empate contra o Grêmio.

Somente com sua contribuição direta, o Palmeiras fez 10 pontos.

Seleção Brasileira e venda para o Chelsea

Os primeiros jogos de destaque levam Estêvão a ser especulado nas próximas convocações de Dorival Júnior na Seleção Brasileira. O técnico da Canarinho, em entrevista recente à TNT Sports, destacou que o jogador vem sendo avaliado pela comissão.

“Ele estará sendo acompanhado e monitorado sempre como todos os atletas brasileiros. O que eu vejo é que vamos esperar o momento, tudo o que está acontecendo, é uma nova opção surgindo. Ótimo isso“.

Todavia, a passagem de Estêvão no futebol brasileiro já tem data para encerrar. O jogador se transferiu para o Chelsea, da Inglaterra, por R$ 358 milhões. A joia do Palmeiras e do Brasil chegará no clube de Londres em definitivo no meio de 2025.

