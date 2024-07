Estrela da Inglaterra na Euro já jogou contra o Tupi, em Juiz de Fora (Ollie Watkins marcou o gol que classificou a Inglaterra à final da Eurocopa)

Inglaterra, Eurocopa, Tupi e Juiz de Fora. É curioso, mas os termos se encontram de alguma forma. Quem os conecta é Oliver George Arthur Watkins, ou apenas Ollie Watkins, estrela da Seleção Inglesa no Torneio Continental.

O nome do atacante do Aston Villa repercutiu esta semana. Isso porque Watkins garantiu a classificação da Inglaterra à final da Euro. Acionado pelo técnico Gareth Southgate aos 36 minutos do segundo tempo, deixou o banco de reservas para marcar o gol da vitória inglesa sobre a Holanda por 2 a 1, nessa quarta-feira (10/7), no Signal Iduna Park, em Dortmund.

No penúltimo minuto da partida, Watkins recebeu passe de Cole Palmer na grande área. Dominou, girou e, com a perna direita, garantiu a Inglaterra na decisão da Euro. Eufórico e desacreditado com o feito, correu para comemorar com os companheiros no banco de reservas.

Watkins em Juiz de Fora

O atacante de 28 anos foi revelado pelo Exeter City, também da Inglaterra, em 2014. Naquele ano, o clube inglês, na terceira divisão do campeonato nacional, realizou uma excursão ao Brasil.

A intenção era enfrentar a Seleção Brasileira. Seria um jogo comemorativo aos 100 anos da primeira partida da equipe nacional brasileira – contra os mesmos adversários. Mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se desentendeu com os organizadores do evento, e os jogadores da Seleção não foram ao Estádio das Laranjeiras. No lugar, entraram em campo os atletas da equipe Sub-23 do Fluminense. As equipes empataram por 0 a 0.

Depois, o Exeter City viajou até Juiz de Fora, em Minas Gerais, para encarar o Tupi. No campo da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), os ingleses triunfaram de virada por 2 a 1. Watkins se destacou e foi responsável por uma assistência.

Não foi a primeira vez que o Exeter City visitou o Brasil. Como dito, em 1914, foi o adversário do primeiro jogo da Seleção Brasileira – vitória dos donos da casa por 2 a 0, com gols de Oswaldo Gomes e Osman. Em 2004, realizou outro amistoso com o Brasil. Careca marcou, e a Seleção triunfou por 1 a 0.

Final da Eurocopa

Espanha e Inglaterra jogam a final da Eurocopa neste domingo (14/7), às 16h, no Estádio Olímpico, em Berlim.

Os espanhóis se classificaram ao mata-mata na liderança do Grupo B, com nove pontos. Venceram Croácia, Itália e Albânia. Nas oitavas de final, deixaram a Geórgia para trás. Depois, eliminaram a Alemanha, anfitriã. Na semi, despacharam a França

A Inglaterra chegou à decisão aos trancos e barrancos. Liderou o Grupo C, com apenas cinco pontos. Triunfou sobre a Sérvia e empatou com a Dinamarca e a Eslovênia. Na primeira partida do mata-mata, derrotou a Eslováquia. Depois, eliminou a Suíça nos pênaltis. Por fim, superou a Holanda na semifinal.

Carreira de Watkins

Watkins permaneceu no Exeter City até o fim da temporada 2016/17, quando se transferiu ao Brentfort. Lá, permaneceu por três anos. Em 2020, o Aston Villa o contratou. O atacante é um dos destaques do time. Na temporada passada, por exemplo, marcou 27 gols e distribuiu 13 assistências em 53 jogos.

