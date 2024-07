Messi marca, Argentina bate Canadá e vai à final da Copa América em busca do bicampeonato (Messi marcou o primeiro gol na Copa América nesta terça-feira (9/7))

A Argentina garantiu vaga na grande final da Copa América nesta terça-feira (9/7), ao derrotar o Canadá por 2 a 0, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela semifinal da competição. Julián Álvares e Lionel Messi marcaram os gols da partida.

Liderada pelo técnico Lionel Scaloni, a Argentina segue viva em busca do bicampeonato da Copa América. Na decisão, marcada para domingo (14/7), às 21h, no Hard Rock Stadium, em Miami, enfrenta o vencedor da partida entre Uruguai e Colômbia, a ser disputada nesta quarta-feira (10/7), às 21h.

O Canadá, com campanha surpreendente de semifinalista, disputa o terceiro lugar neste sábado (13/7), às 21h, no Bank of America Stadium, em Charlotte, contra o perdedor de Uruguai e Colômbia.

Os gols

A Argentina inaugurou o marcador aos 22 minutos da primeira etapa. Rodrigo De Paul recebeu e enxergou Julián Álvarez com muito espaço entre os zagueiros canadenses. O camisa 7, então, fez belo passe em profundidade para o atacante, que dominou, invadiu a área e finalizou entre as pernas de Crépeau.

O segundo gol da Argentina saiu aos 6 minutos da etapa complementar. Após jogada pela direita, a bola foi cruzada para a área e a defesa do Canadá não conseguiu afastar o perigo. Enzo Fernández ficou com a sobra e finalizou. No meio do caminho, Lionel Messi apareceu e desviou, deixando o arqueiro canadense sem ter o que fazer. Este foi o primeiro gol do camisa 10 nesta edição de Copa América.

