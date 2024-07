Ex-promessa de Cruzeiro e Boca Juniors vai jogar na Indonésia (Alexis Messidoro, jogador argentino)

O jogador argentino Alexis Messidoro já tem um novo clube. Ex-promessa do Cruzeiro e do Boca Juniors, o meia irá jogar na Indonésia e defender as cores do Dewa United por dois anos.

A informação é do jornalista especializado em mercado da bola César Luis Melo. Segundo ele, Messidoro chegará ao seu novo país na próxima semana para fazer exames e assinar o contrato.

Revelado pelo Boca Juniors, Alexis Messidoro estreou pelo time profissional do clube argentino em 2016. Em agosto de 2017, foi emprestado ao Cruzeiro até o fim da temporada. Na época, a chegada do jovem fez parte da negociação que levou Ramon Ábila para o Boca.

No entanto, o status de promessa não evoluiu. Messidoro fez apenas quatro partidas com a camisa do Cruzeiro e não marcou gols. No início de 2018, retornou à Argentina para definir seu futuro.

Depois disso, passou por Talleres, Cerro Largo, Estudiantes de Mérida e Persis Solo.

A notícia Ex-promessa de Cruzeiro e Boca Juniors vai jogar na Indonésia foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.