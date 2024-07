crédito: No Ataque Internacional

Semifinais da Copa América: datas, horários e onde assistir (Troféu da Copa América de 2024 disputada nos Estados Unidos)

Com a eliminação do Brasil diante do Uruguai na noite de sábado (6/7), todos os confrontos das semifinais da Copa América de 2024 disputada nos Estados Unidos estão definidos.

A Argentina vai encarar o Canadá, e a Colômbia enfrentará o Uruguai.

Saiba a seguir as datas dos jogos, assim como os horários e onde assistir.

Argentina x Canadá

Argentina e Canadá vão se enfrentar na próxima terça-feira (9/7), às 21h (horário de Brasília). O jogo será disputado em Nova Jersey com transmissão ao vivo do canal SporTV.

A Globo, detentora exclusiva dos direitos de transmissão da Copa América, também deve exibir o jogo na TV aberta.

Colômbia x Uruguai

Já a partida entre Colômbia e Uruguai será na quarta-feira (10/7), às 21h (horário de Brasília). A partida será disputada em Charlotte e também terá transmissão ao vivo do SporTV.

A Globo, detentora exclusiva dos direitos de transmissão da Copa América, também deve exibir o jogo na TV aberta.

E a final?

A final da Copa América será disputada no domingo (14/7), às 21h, em Miami. A disputa pelo terceiro lugar será no sábado (13/7), às 21h, em Charlotte.

