Endrick reconhece ‘momento difícil’ do Brasil e pede apoio (Endrick em lance do jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai na Copa América)

O jovem Endrick foi titular na eliminação do Brasil para o Uruguai, nesta terça-feira (6/7). Após o resultado negativo nas quartas de final da Copa América, a estrela brasileira reconheceu o “momento difícil” que a equipe vive, mas não deixou de pedir apoio para os torcedores brasileiros visando a sequência do ano.

“Fico triste. Sentimento não só nosso, mas de todos os brasileiros. É difícil ser eliminado, ainda mais nos pênaltis. É seguir com a cabeça em pé. A gente quer colocar o Brasil no topo de novo, mas infelizmente não está sendo dessa vez”, iniciou o jogador, em entrevista à TV Globo.

“Vamos continuar trabalhando, a preparação para a Copa. Espero que a gente tenha o apoio de todos os brasileiros. Sei que nesse momento é difícil, mas o apoio deles seria essencial para a gente. Agradeço a oportunidade de ser titular, e é isso que tenho a falar”, completou.

Diante do Uruguai, o Brasil teve pouca inspiração ofensiva, mesmo ficando com um homem a mais a partir da metade do segundo tempo, com a expulsão de Nández.

Nos pênaltis, Éder Militão e Douglas Luiz desperdiçaram suas chances, enquanto apenas Giménez perdeu penalidade pela Celeste, parando em defesa de Alisson.

Com a eliminação nas quartas de final da Copa América, o Brasil só volta a entrar em campo nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira encara o Equador, no dia 5 de setembro, em casa.

