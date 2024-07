crédito: No Ataque Internacional

Larva-da-farinha na dieta: jogador da Alemanha revela alimentação curiosa (Andrich disputa a Eurocopa pela Seleção da Alemanha)

Que tal um prato recheado de larva-da-farinha antes de um jogo? Este é um dos alimentos consumidos pelo meio-campista Robert Andrich, jogador do Bayer Leverkusen e da Seleção da Alemanha. O atleta fez a revelação curiosa durante papo no YouTube com o jogador David Raum.

Conhecidas também como tenébrios, as larvas-da-farinha são o estágio larval de uma espécie de besouro. Para Andrich, o alimento é um importante complemento na dieta. “Eu amo larvas de farinha. Elas são boa fonte de proteína. Na verdade, eu não apenas as amo, acho incríveis”, elogiou o meio-campista.

Atordoado com a declaração, o zagueiro Raum brinca com Andrich sobre comer um e diz que vai pedir alguns para o amigo, que volta a valorizar as larvas-da-farinha: “Acho que são fantásticas”.

O alimento inusitado parece ter ajudado Andrich neste temporada. O meio-campista foi um dos principais jogadores do Bayer Leverkusen e ajudou o clube alemão na conquista inédita da Bundesliga e do título da Copa da Alemanha. O destaque também foi importante para a convocação do jogador pela Alemanha para a disputa da Eurocopa.

Alemanha na Eurocopa

A Alemanha se classificou ao mata-mata da Eurocopa em primeiro lugar do Grupo A, com sete pontos – duas vitórias e um empate. Nas oitavas de final, despachou a Dinamarca ao vencer por 2 a 0.

Agora, os alemães tentam uma vaga na semifinal. Para isso, encaram a Espanha nesta sexta-feira (4/7), a partir das 13h, na MHPArena, em Estugarda, na Alemanha, pelas quartas de final do torneio.

