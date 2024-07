crédito: No Ataque Internacional

América oficializa venda de jovem zagueiro ao Benfica (Gustavo Marques, do América, estava emprestado ao Benfica, de Portugal, e foi oficializado como reforço)

O América oficializou, nesta quarta-feira (3/7), a venda definitiva do zagueiro Gustavo Marques ao Benfica, de Portugal. No fim de junho, o No Ataque já havia adiantado a negociação.

O clube manteve 50% dos direitos econômicos do jogador de 22 anos, que estava emprestado ao clube português desde julho de 2023.

O América Futebol Clube comunica a cessão definitiva do zagueiro #DNAFORMADOR Gustavo Marques ao Benfica, de Portugal.



O Clube permanece com 50% dos direitos econômicos do atleta.



Desejamos toda sorte na sequência da carreira.



Divulgação / América#PraCimaDelesCoelho… pic.twitter.com/pzr7DhHIYc — América FC (@AmericaFC1912) July 3, 2024

Gustavo tinha vínculo com o América até o fim de 2026. O alviverde não informou as cifras da tratativa. Contudo, o valor de 50% dos direitos econômicos do atleta estava fixado em 1,5 milhões de euros (cerca de R$ 8,4 milhões na cotação atual).

Gustavo Marques no América

Revelado pelo América, Gustavo foi integrado ao elenco profissional em 2022. Contudo, o zagueiro não foi muito aproveitado. Ele disputou apenas nove jogos e marcou um gol.

O jogador foi emprestado ao Torreense em 2022 e chegou a retornar a Belo Horizonte para ser reintegrado ao elenco.

No entanto, a proposta do Benfica B interessou ao alviverde, que fechou o negócio.

