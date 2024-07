Copa América: veja os confrontos das quartas de final (Os Estados Unidos recebem a atual edição da Copa América)

A fase de grupos da Copa América chegou ao fim nesta terça-feira (2/7). Veja, a seguir, as seleções classificadas e os confrontos pelas quartas de final do torneio continental.

Argentina, Canadá, Venezuela, Equador, Uruguai, Panamá, Brasil e Colômbia seguem na disputa. Chile, Peru, México, Jamaica, Estados Unidos, Bolívia, Costa Rica e Paraguai se despediram da Copa América.

Confrontos das quartas de final

Argentina (1ª do Grupo A) x Equador (2º do Grupo B) – 4/7 (quinta-feira) – 22h – NRG Stadium, Houston

Venezuela (1ª do Grupo B) x Canadá (2º do Grupo A) – 5/7 (sexta-feira) – 22h – AT&T Stadium, Arlington

Colômbia (1ª do Grupo D) x Panamá (2º do Grupo C) – 6/7 (sábado) – 19h – State Farm Stadium, Glendale

Uruguai (1º do Grupo C) x Brasil (2º do Grupo D) – 6/7 (sábado) – 22h – Allegiant Stadium, Paradise

Grupo do Brasil

A Seleção Brasileira se classificou às quartas de final do torneio como segunda colocada do Grupo D, com cinco pontos. A Colômbia garantiu vaga como líder da chave, com sete tentos. Costa Rica e Paraguai, em terceiro e quarto, respectivamente, se despediram do torneio.

Colômbia – 7 pontos

Brasil – 5 pontos

Costa Rica – 4 pontos

Paraguai – 0 ponto

