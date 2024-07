Irmã de jogador alvo de time da Série A é assassinada no México (Ataque ocorreu depois que Paola assistiu a uma apresentação de circo com seu filho)

Um jogador mexicano alvo de um time da Série A do Campeonato Brasileiro está em luto. Isso porque a irmã dele foi assassinada no México. É o que noticia nesta terça-feira (2/7) o site Tikitakas.

O atleta em questão é o zagueiro Carlos Salcedo, do Cruz Azul. Segundo o portal GZH, ele pode reforçar o Internacional na próxima janela de transferências.

Paola Salcedo, apresentadora e irmã de Carlos Salcedo morreu aos 29 anos. A jovem foi baleada por um assaltante em Huixquilucan, no México.

A polícia ainda não identificou o criminoso. Ela foi alvo de vários tiros, encaminhada a um hospital, mas não resistiu.

O jornalista Carlos Jiménez divulgou a notícia em seu perfil no X (antigo Twitter). O ataque ocorreu depois que Paola assistiu a uma apresentação de circo com seu filho, segundo o profissional.

Quem é Carlos Salcedo

Zagueiro de 30 anos, Carlos Salcedo defende hoje o Cruz Azul, do México. Ele começou na base do Tigres, mas teve sua primeira oportunidade profissional no Real Salt Lake, dos Estados Unidos. Mais tarde, o jogador voltou ao seu país para vestir a camisa do Chivas. Passou ainda pela Fiorentina, da Itália, Frankfurt, da Alemanha, e novamente o Tigres. Na sequência, jogou pelo Toronto, do Canadá, e Juárez antes de ser contratado pelo Cruz Azul.

Em sua carreira, o jogador mexicano tem diversas passagens pela seleção, como na Copa do Mundo de 2018.

De acordo com o GZH, o Cruz Azul negociaria o jogador para o Internacional por 2,5 milhões de euros (R$ 14,5 milhões)

A notícia Irmã de jogador alvo de time da Série A é assassinada no México foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.