Boca Juniors negocia com meia argentino que atua em time da Série A

O Boca Juniors confirmou nesse domingo (30/6) que as negociações estão avançadas por um meia-atacante que atua em um time da Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, esse jogador tem em seu passado uma passagem pelas equipes de base xeneizes.

Trata-se de Giuliano Galoppo, de 25 anos, ex-jogador do Banfield, que defende o São Paulo desde 2022. De acordo com o jornal argentino Olé, as negociações entre Boca Juniors e o Tricolor Paulista estão progredindo.

A última oferta feita pelo Boca seria de 3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 16,6 milhões) por 50% do passe de Giuliano. Os salários oferecidos ao jogador, no entanto, seriam um obstáculo para a contratação.

“Fontes próximas à negociação contribuem que não será um obstáculo fácil de ser superado porque a intenção de Giuliano Galoppo não seria baixar muito do que ganha atualmente no clube paulista”, escreveu o jornal argentino.

Presidente do São Paulo se manifesta

O site da ESPN Brasil, por sua vez, procurou o presidente do São Paulo, Julio Casares, que está nos Estados Unidos como chefe de delegação da Seleção Brasileira na Copa América.

O presidente do São Paulo se manifestou sobre o interesse do Boca Junior no meia argentino.

“Estão me falando disso agora. Para mim, não chegou nada. Pode ser que algo tenha chegado para o pessoal lá [em São Paulo], mas eu não tenho nada oficial em mãos no momento”, disse Casares,

