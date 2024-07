Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo reacts during the UEFA Euro 2024 Group F football match between Georgia and Portugal at the Arena AufSchalke in Gelsenkirchen on June 26, 2024. (Photo by OZAN KOSE / AFP)

O mineiro Marcelo Guelber Góes foi o vencedor da principal premiação de fotografia do mundo com um registro de Cristiano Ronaldo. A imagem vencedora do World Sports Photography Awards na categoria futebol mostra CR7 de braços abertos, na chuva, em comemoração de um gol pela Seleção Portuguesa.



A foto em questão foi tirada em uma vitória da Seleção Portuguesa por 3 a 2 sobre a Eslovênia, em 23 de outubro de 2023, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Cristiano Ronaldo marcou dois gols na partida e proporcionou o registro fotográfico da ‘vida’ Marcelo Guelber Góes.

Foto de Cristiano Ronaldo, tirada por Marcelo Guelber Góes, venceu concurso de fotografia

“Ganhar um concurso de fotografia na categoria de futebol é uma coisa muito difícil. Quando fiz essa foto do Cristiano Ronaldo, várias coisas interessantes aconteceram. No dia estava chovendo muito forte. Eu estava no telefone com o meu amigo… Então, eu falei: ‘Cara, do jeito que eu tenho sorte, é capaz do Cristiano Ronaldo fazer um gol e comemorar na minha direção, de braços abertos, na chuva'”, relatou o mineiro radicado em Portugal, em entrevista à ESPN Brasil.

“Na hora que o Cristiano faz o gol, eu estava sentado num lugar que costumo sentar com frequência nos jogos, e ele corre para mim, em linha reta. Eu tive pouquíssimos segundos para fazer um enquadramento. Você não pensa, não tem tempo para fazer nada. O que aconteceu exatamente foi: eu fiz a foto. Na minha cabeça, aquilo foi quase que em câmera lenta, porque eu já tinha feito a foto antes, tinha mentalizado isso, então lembro de sorrir, tipo com a câmera na ocular, com os olhos na ocular ainda, fazendo a foto e sorrindo: ‘Caramba, eu estou fazendo isso mesmo'”, acrescentou.

“Conferi na tela, vi que a foto estava lá, falei ‘eu fiz a foto’. Só que a energia que fica depois que o Cristiano passa, ele corre na nossa direção, depois vem o resto do time. Fica uma energia, não tem como descrever a explosão que é ele correr para a gente. Foi só o tempo de fazer uma selfie com os amigos, pegar as minhas coisas e ir embora. Tinha muito jogo pela frente, mas eu falei: ‘olha, eu já fiz a foto da minha vida, eu não preciso de mais nada’. A partir dali já comecei a pensar no concurso, porque era uma coisa que eu queria muito. É uma coisa que valida o trabalho da gente, é uma coisa que motiva. Então, foram longos meses até essa semana, onde saiu o resultado”, concluiu.

