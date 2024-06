crédito: No Ataque Internacional

Argentina x Peru: onde assistir, horário e escalações pela Copa América (A Argentina já está classificada para as oitavas de final da Copa América)

Argentina e Peru se enfrentam pela Copa América 2024 neste sábado (29/6), a partir de 21h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida, pela terceira e última rodada do Grupo A do torneio.

Atual campeã da Copa América, a Argentina já está classificada para as oitavas de final da competição. Enquanto isso, a seleção peruana precisa da vitória para sonhar com a classificação – além de vencer a Argentina por, pelo menos, dois gols de diferença, precisa torcer contra o Chile.

Abaixo, o portal No Ataque traz as principais informações do jogo, como onde assistir, escalações, arbitragem e mais.

Argentina x Peru: onde assistir

A partida entre Argentina e Peru terá transmissão do SporTV (TV fechada) e da Globoplay (streaming).

Argentina x Peru: escalações

O craque mundial Lionel Messi sentiu a coxa direita e vai passar por exames. Por isso, deve ser poupado pela Argentina, que também não contará com o técnico no banco, por suspensão. Do outro, nada de desfalques.

Veja, a seguir, as escalações de Argentina e Peru para o jogo deste sábado (29/6):

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi e Marcos Acuña; Enzo Fernández, Giovani Lo Celso e Exequiel Palacios; Ángel Di María, Lautaro Martínez e Alejandro Garnacho. Técnico: Lionel Scaloni (suspenso).

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi e Marcos Acuña; Enzo Fernández, Giovani Lo Celso e Exequiel Palacios; Ángel Di María, Lautaro Martínez e Alejandro Garnacho. Lionel Scaloni (suspenso). Paraguai: Pedro Gallese; Anderson Santamaria, Carlos Zambrano e Alexander Callens; Andy Polo, Sergio Peña, Wilder Cartagena, Piero Quispe e Marcos López; Gianluca Lapadula e Edison Flores. Técnico: Jorge Fossati.

Argentina x Peru: arbitragem

Árbitro : Cesar Ramos (MEX)

: Cesar Ramos (MEX) Auxiliares : Alberto Morin e Marco Bisguerra (MEX)

: Alberto Morin e Marco Bisguerra (MEX) VAR : Guillermo Pacheco (MEX)

