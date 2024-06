Estrelas do futebol faturam milhões com empresa espanhola; entenda

Estrelas do futebol faturam milhões com empresa espanhola; entenda (O lateral Lucas Vázquez é um dos craques que tem investido no ramo de vinhos)

Duas estrelas do futebol mundial estão arrecadando milhões de euros em um negócio extracampo. Para além do bom futebol, Lucas Vázquez, lateral-direito do Real Madrid, da Espanha; e Rakitic, meio-campo do Al-Shabab, estão investindo no ramo de bebidas alcóolicas para preservar seus patrimônios.

Os jogadores deixaram a antiga rivalidade entre Real Madrid e Barcelona (Rakitic defendeu o time espanhol por seis anos) e deram o mesmo passo no mercado. Inclusive, seguiram a ação de Fonsi Nieto, ex-piloto de motociclismo, e investiram na marca de vinhos Cría Cuervos, criada em 2020. Atualmente, a empresa fatura milhões, segundo o As, da Espanha.

No início, a Cría Cuervos gerou 150 mil euros (cerca de R$900 mil). Em quatro anos, a empresa fez sucesso e produziu mais de 600 mil garrafas no último ano. Essa produção rendeu 2,4 milhões de euros (em torno de R$ 14,4 milhões).

Dentro da linha de vinhos, os jogadores têm seus próprios rótulos. A marca de Lucas Vázquez carrega o nome de Fortaleza. Enquanto isso, o Rakitic tem o Unión.

A empresa é do empresário Javier Muñoz Lazaga e do jogador Pedro Obiang. A Cría Cuervos tem mercado em vários países europeus e americanos.

“Estamos agora a negociar, por exemplo, a entrada no Wal-Mart, que é a maior cadeia de distribuição da América do Norte e que nos permitirá dar um impulso ao negócio no México”, afirmou Lazaga ao El Economista.

Carreira de Lucas Vázquez e Rakitic

Lucas Vázquez integra o Real Madrid desde as categorias de base. Sua estreia na equipe principal do clube espanhol foi em 2015 e chegou a ser emprestado ao Espanyol.

No entanto, retornou ao seu clube de origem e segue fazendo história. Na prateleira, o jogador espanhol tem inúmeros títulos: Liga dos Campeões da UEFA (5), Supercopa da UEFA (3), Copa do Mundo de Clubes da FIFA (3), Campeonato Espanhol (4), Supercopa da Espanha (3) e Copa do Rei.

Ivan Rakitic jogou por Basel, Schalke 04 e Sevilla antes de defender o Barcelona. No time espanhol, ficou entre 2014 e 2020. Por lá, o croata foi multicampeão, colecionando títulos do Campeonato Espanhol (4), Copa do Rei (4), Supercopa da Espanha (2), Liga dos Campeões da UEFA, Supercopa da UEFA, Mundial de Clubes da FIFA, International Champions Cup, Troféu Joan Gamper (2) e Supercopa da Catalunha (2).

Em 2020, se transferiu para o Sevilla. Quatro anos depois, foi anunciado pelo Al Shabab, da Arábia Saudita. Sua estreia pelo novo clube foi em fevereiro deste ano.

