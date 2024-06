crédito: No Ataque Internacional

Carro blindado, seguranças e mais: clube prepara proposta com regalias para ídolo argentino

O Rosario Central, da Argentina, prepara uma proposta cheia de regalias para apresentar ao atacante Ángel Di María, ídolo argentino. O presidente Gonzalo Belloso viajou aos Estados Unidos para conversar com o jogador de 36 anos, de acordo com a Rádio Continental.

Para fisgar Di María, o Rosario preparou oferta com alguns atrativos. A equipe disputa o Campeonato Argentino, a Copa Argentina e disputará o playoff da Copa Sul-Americana com o Inter.

Veja as regalias de Di María:

Apoio das Tropas de Operações Especiais em conjunto com a Polícia Federal

Um carro blindado à sua disposição

Policias Civis no Gigante de Arroyito fazendo sua proteção durante os treinamentos

Seguranças particulares que irão lhe acompanhar por 24hs

Custódia terrestre e aérea

Atualmente, o craque campeão do mundo com a Argentina defende o Benfica, de Portugal. Por lá, são 48 jogos disputados, 17 gols e 13 assistências.

O atacante está com a Seleção Argentina para a disputa da Copa América, nos Estados Unidos. A Argentina é líder do Grupo A, com seis pontos conquistados. A equipe enfrenta o Peru neste sábado (29/6), às 21h, pela terceira e última rodada da fase de grupos.

