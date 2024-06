Primeiro jogador profissional a se assumir gay desabafa e faz pedido (Josh Cavallo, lateral que se assumiu homossexual em 2021)

No Dia Internacional do Orgulho LGBT, o lateral-esquerdo Joshua Cavallo desabafou e fez um pedido a torcedores e federações em nome da comunidade. O australiano se tornou o primeiro jogador de futebol profissional a se assumir homossexual, em 2021, nas redes sociais, e disse não se arrepender.

Aos 24 anos, Josh defende o Adelaide United, da Austrália. Em entrevista ao One Football, o jogador falou da bandeira que decidiu levantar no futebol, esporte que o preconceito ainda é grande e o assunto ainda é considerado um tabu.

“Nós não sabíamos como ia ser, porque ninguém tinha feito isso antes, então não sabíamos o resultado. Mas, em termos da minha história, não há arrependimentos. Eu faria de novo, se eu tivesse a oportunidade. Eu não posso controlar a decisão de todo mundo, mas é muito difícil. E há muita negatividade uma vez que você fez isso. Então, eu entendo as pessoas que não querem fazer o mesmo que eu fiz, porque é muito difícil”, falou.

Em março deste ano, Josh pediu o namorado, Leighton Morrel, em casamento no gramado do estádio do clube, o Coopers Stadium. O atleta comentou sobre o impacto de ter se assumido e falou da importância de ter colocado a pauta em evidência, como exemplo para as pessoas que ainda sofrem com retaliações e inseguranças com a própria orientação sexual.

“Isso abriu os olhos de muitas pessoas para o futebol australiano. Mas eu também acho que teve impacto fora do futebol, em todo o mundo, de pessoas crescendo, crianças mais jovens, pessoas mais velhas do que eu que se afastaram do futebol, mas que agora estão jogando futebol de novo, porque há esperança e eles sentem que há um espaço seguro no esporte. E eles podem ser incluídos e é um ambiente inclusivo. Eu acho que isso fez as pessoas mais conscientes que o futebol pode ser sua casa, não importa onde você esteja no mundo ou onde você se encontra” Josh Cavallo, lateral australiano

Josh faz pedido

Por fim, o lateral fez um pedido aos torcedores e as federações de futebol. Para ele, o apoio a comunidade LGBT deve extrapolar o mês do orgulho, para que as pessoas se sintam acolhidas todos os dias – seja no esporte ou fora dele.

“Precisa ser uma campanha contínua, uma consciência contínua de que estamos criando um espaço seguro. É ótimo para os jogadores, mas também para os os filhos, as mães, os pais, os avós assistirem, criando um impacto para dizer que é um lugar seguro para o meu irmão, ou sua irmã, ou sua mãe, ou seu pai, ou qualquer um da sua família, para ser quem eles são. Então é muito importante continuar com isso, não apenas durante o mês do orgulho”, desabafou.

