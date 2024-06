Chaves é inspiração para criação de ‘nova’ camisa da Seleção do México (México precisa vencer o Equador para se classificar às oitavas na Copa América)

O famoso seriado Chaves foi inspiração para criação de uma ‘nova’ camisa da Seleção do México, país onde o personagem nasceu e ganhou fama. Há mais de 50 anos, o icônico Chaves ganhou milhões de fãs e é reconhecido apenas pelos trajes. Foi nisso que um perfil do X se baseou para desenhar o uniforme mexicano.

O designer é conhecido por desenhar novas camisas de times. O perfil acumula quase 11 mil seguidores. A camisa do México se remete a roupa usada por Roberto Bolaños, criador do seriado e intérprete do Chaves. Com listras em tons de marrom e verde, em referência ao personagem, o uniforme também tem uma listra laranja na diagonal.

Camisa da Seleção do México feita por designer

Nos comentários, os torcedores se dividiram entre apreciar e a desgostar da nova identidade da camisa. Um perfil comentou que “seriam as mais vendidas no Brasil, porque o Chaves é um Deus aqui”.

Serian de las mas vendidas en brasil porque el chavo es como un dios — Mr Ivory (version eurocopa) (@MrIvory_RM) June 26, 2024

México na Copa América

O México disputa a Copa América e é o terceiro colocado do Grupo C. A equipe corre o risco de não se classificar para a próxima fase da competição. A seleção venceu a Jamaica na estreia por 1 a 0; depois foi derrotada pela Venezuela por 1 a 0. Na última rodada, encara o Equador, neste domingo (30/6), às 21h, e precisa de uma vitória para avançar às oitavas de final.

