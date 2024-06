Turquia vence República Tcheca e se garante nas oitavas da Euro ()

Em jogo dramático, a Turquia venceu a República Tcheca por 2 a 1 nesta quarta-feira (26/6), no Volksparkstadion, em Hamburgo, na Alemanha, com direito a gol da vitória marcado nos acréscimos e se classificou para as oitavas de final da Eurocopa.

Os gols turcos foram marcados por Çalhanoglu e Tosun. O único gol tcheco foi feito por Sou?ek.

O jogo foi tenso, com o árbitro distribuindo 14 amarelos e duas expulsões. Com o resultado, a Turquia terminou em segundo lugar do Grupo F, com os mesmos seis pontos de Portugal (que perdeu para a Geórgia), que ficou na liderança. Ambos avançam às oitavas, assim como a Geórgia, que foi uma das quatro melhores terceiras colocadas, com quatro pontos conquistados.. Os tchecos, com um ponto, ficam em último e eliminados. A liderança deste grupo foi de Portugal, com seis pontos.

Nas oitavas de final, Portugal enfrentará a Eslovênia, a Turquia pega a Áustria e a Geórgia terá a Espanha pela frente.

Primeiro tempo

Os tchecos entraram sem o o goleador Schick, machucado. Mesmo assim fizeram bom início, quase abrindo o placar com Provod. Mas, aos 19, Barak, que ja tinha amarelo foi expulso após fazer falta em Ozkan. Com dez, a República Tcheca teve que.

Com um a mais, os turcos dominavam a posse de bola chutavam sem perigo ao gol de Gunok. E o time tcheco, que depois dos 20 minutos só fez um ataque de perigo, já no fim, e quase marcou. Jurasek recebeu livre na área, mas chutou em cima do goleiro Stanek.

Turquia na frente

No primeiro ataque da Turquia no segundo tempo, Yilmaz cabeceou e o goleiro Stanek tirou. Mas, aos cinco minutos, após pressão intensa, os turcos chegaram ao gol. Após passe de Yousek, Çalhanoglu bateu com estilo para fazer 1 a 0. Neste lance, o goleiro tcheco machucou e teve de ser substituído.

A Turquia tinha o domínio, mas acabou vendo os tchecos empatarem o jogo aos 21. O atacante Chory dividiu com o goleiro Gunok, Soucek ficou com a sobra e balançou as redes. Com isso, o jogo ficava em aberto – se a República Tcheca virasse o jogo, iria às oitavas. Mesmo com dez, os tchecos atacavam e davam espaços para contra-ataques. No fim do jogo, eles levaram gol que sacramentou a eliminação da Euro – Tosun recebeu pela esquerda, limpou a marcação e marcou, para delírio dos turcos.

República Tcheca 1×2 Turquia

3ª rodada do Grupo F da Eurocopa 2024

Data: 26/06/2024

26/06/2024 Local: Volksparkstadion, Hamburgo (ALE)

Volksparkstadion, Hamburgo (ALE) REPÚBLICA TCHECA: Stanek (Kovar, 10’/2ºT); Tomás Holes, Hranác,Krejci e Coufal; Provod (Lingr, 30’/2ºT), Soucek, David Jurasek (Matja Jurasek, 36’/2ºT) e Barak; Chityl (Kuchta, 10’/2ºT) e Hlozek (Chory, 10’/2ºT). Técnico: Ivan Hasek.

Stanek (Kovar, 10’/2ºT); Tomás Holes, Hranác,Krejci e Coufal; Provod (Lingr, 30’/2ºT), Soucek, David Jurasek (Matja Jurasek, 36’/2ºT) e Barak; Chityl (Kuchta, 10’/2ºT) e Hlozek (Chory, 10’/2ºT). Ivan Hasek. TURQUIA: Gunok; Muldur, Akayrin, Demiral e Kadioglu; Yuksec (Yokuslu, 18’/2ºT), Ozkan (Ayhan, Intervalo), Çalhanoglu (Kokçu, 42’/2ºT) e Arda Guler (Tosun, 30’/2ºT); Yildiz (Akturkoglu, 18’/2ºT) e Yilmaz Técnico: Vincenzo Montella.

Gunok; Muldur, Akayrin, Demiral e Kadioglu; Yuksec (Yokuslu, 18’/2ºT), Ozkan (Ayhan, Intervalo), Çalhanoglu (Kokçu, 42’/2ºT) e Arda Guler (Tosun, 30’/2ºT); Yildiz (Akturkoglu, 18’/2ºT) e Yilmaz Vincenzo Montella. Gols : Çalhanoglu, 5’/2ºT (0-1); Soucek, 21’/2ºT (1-1); Tosun, 49’/2ºT (2-1)

: Çalhanoglu, 5’/2ºT (0-1); Soucek, 21’/2ºT (1-1); Tosun, 49’/2ºT (2-1) Cartões amarelos: Barak, Krejci, Sousek, Schick*, Cerv*, Jarus* (RTC); Ozkan, Yildiz, Yuksec, Gunok, Muldur, Akayrin, Arda Guler, Çakir* (TUR)

Barak, Krejci, Sousek, Schick*, Cerv*, Jarus* (RTC); Ozkan, Yildiz, Yuksec, Gunok, Muldur, Akayrin, Arda Guler, Çakir* (TUR) Schick e Çakir, Cerv e Jarus receberam cartões amarelos do banco

Cartões vermelhos: Barak (RTC, 20’1ºT); Chory (RTC, após o termino do jogo)

A notícia Turquia vence República Tcheca e se garante nas oitavas da Euro foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10.