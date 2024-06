Bélgica empata com Ucrânia, avança e vai enfrentar França nas oitavas da Euro (Bélgica e Ucrânia empataram sem gols pela Euro 2024)

A Bélgica empatou sem gols com a Ucrânia nesta quarta-feira (26/6), na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, na Alemanha, e garantiu classificação para as oitavas de final da Eurocopa. Nas oitavas de final da competição, os belgas encaram a França, que terminou em segundo lugar do Grupo D.

Com o resultado, a Bélgica ficou com a segunda colocação do Grupo E, com quatro pontos conquistados ao final das três rodadas. A seleção garantiu a vice-liderança da chave por conta de saldo de gols (1).

Todos os times do grupo terminaram com quatro pontos. Assim, a classificação foi determinada pelos critérios de desempate. A Ucrânia ficou na lanterna, pois teve o pior saldo de gols (-2). Romênia (líder) e Esováquia (terceiro lugar) também avançaram para a próxima fase.

Pelas oitavas de final da Eurocopa, Bélgica e França se encaram na próxima segunda-feira (1º/7), às 13h (de Brasília).

O jogo

A Bélgica teve mais posse de bola, porém não conseguiu converter o volume de jogo em bolas na rede. Em um jogo aberto, ambas as seleções terminaram o confronto com 11 finalizações.

A grande chance do duelo foi aos 41 minutos do primeiro tempo, após passe em profundidade de De Bruyne para Lukaku, que, dentro da área, finalizou fraco e não conseguiu direcionar o chute. Trubin, goleiro da Ucrânia, defendeu tranquilamente.

A notícia Bélgica empata com Ucrânia, avança e vai enfrentar França nas oitavas da Euro foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.