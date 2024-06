Peru x Canadá: onde assistir, horário e escalações pela Copa América (O Peru ocupa a segunda colocação do Grupo A, com um ponto)

Peru e Canadá abrem, nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), a segunda rodada do Grupo A da Copa América. O jogo, no Children’s Mercy Park, em Kansas City, começa às 19h. Veja onde assistir ao vivo e mais informações.

Os peruanos empataram sem gol na estreia diante do Chile. Já os canadenses fizeram bom jogo na primeira rodada, mas não seguraram a força da Argentina e perderam por 2 a 0.

Leia também: Brasil tem noite pouca inspirada e empata com Costa Rica em estreia na Copa América

O Peru ocupa a segunda colocação do Grupo A, com um ponto. O Canadá não pontuou e é o lanterna. Única a vencer na primeira rodada, a Argentina lidera a chave, com três tentos. Em terceiro, aparece o Chile, também com um ponto.

Peru x Canadá: onde assistir

Na TV fechada, o SporTV transmite a partir entre Peru e Canadá.

Como está o Peru

Todas as atenções estão voltadas para a situação física de Advíncula. O ala, principal jogador da seleção, saiu machucado ainda no primeiro tempo na estreia contra o Chile e segue como dúvida para a partida. O técnico Jorge Fossatti ainda acredita que poderá contar com o astro do Boca Juniors.

Caso Advincula não jogue, Marcos López, que o substituiu contra os chilenos, vai a campo. Já a outra estrela do grupo, Paolo Guerrero segue no banco.

Como está o Canadá

O técnico Jesse Marsh, mesmo animado com a aplicação tática do Canadá diante dos fortes argentinos, sabe que o poder de fogo do ataque nas últimas partidas deixa a desejar (nenhum gol nos últimos três jogos). Assim, apesar de mais uma vez apostar na dupla de ofensiva Jonathan David – que segue às turras com a imprensa canadense e não concede entrevistas – e Larin, deve adiantar Alphonso Davies. O craque do time, lateral-esquerdo do Bayern, deve atuar quase como ponta.

Há, também, pequena possibilidade de Osorio, que entrou na derrota para a Argentina, começar na vaga de Estáquio.

Peru x Canadá: escalações

Peru: Gallese; Miguel Araújo, Zambrano e Luis Abram; Andy Polo, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Quispe e Marcos López (Advíncula); Edison Flores e Gianluca Lapadula.

Técnico: Jorge Fossatti

Canadá: Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Alphonso Davies; Eustaquio (Osorio), Buchanan, Koné, e Millar; Larin e Jonathan David.

Técnico: Jesse Marsh

Peru x Canadá: arbitragem

Árbitro : Mário Escobar (GUA)

: Mário Escobar (GUA) Auxiliares : Luis Ventura e Humberto Panjoj (ambos da Guatemala)

: Luis Ventura e Humberto Panjoj (ambos da Guatemala) VAR: Juan Soto (VEN)

A notícia Peru x Canadá: onde assistir, horário e escalações pela Copa América foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10.