Artilheiro da Hungria se choca com goleiro da Escócia e cai desacordado em jogo da Eurocopa

Um lance no jogo entre Escócia e Hungria, neste domingo (23/6), pela terceira rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024, causou grande preocupação no público presente na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, na Alemanha. Aos 22 minutos do segundo tempo, o atacante Barnabás Varga caiu desacordado ao se chocar com o zagueiro Anthony Ralston e o goleiro Angus Gunn.

O lance foi tão preocupante que a equipe médica responsável pelo atendimento ao centroavante húngaro cercou o local com uma espécie de lona. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do camisa 9, autor do gol de sua seleção na derrota por 3 a 1 para a Suíça, na segunda rodada, em 15 de junho, em Colônia.

Retirado de ambulância do estádio, Varga deu lugar a Martin Ádám, que defende o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. A Hungria marcou aos 54 minutos do segundo tempo, em conclusão de Kevin Csoboth, do Újpest, e venceu por 1 a 0. O resultado colocou a equipe no terceiro lugar da chave, com três pontos, ainda com chance de avançar às oitavas de final.

