Chile e Peru empatam em jogo pouco movimentado pela Copa América (Chile e Peru empataram nesta sexta-feira (21/6))

Chile e Peru se enfrentaram nesta sexta-feira (21/6), no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, pela primeira rodada do Grupo A da Copa América. O duelo terminou empatado por 0 a 0.

A igualdade no placar foi o resultado ideal para a Argentina. A seleção comandada por Lionel Scaloni, que venceu o Canadá por 2 a 0 na estreia, seguiu na liderança do grupo.

A próxima partida do Chile será diante da Argentina na próxima terça-feira (25). A bola rola às 22h (de Brasília), no MetLife Stadium. A seleção peruana também entra em campo na terça, diante do Canadá, às 19h (de Brasília), no Sporting Park.

Una aguerrida batalla en Arlington

O jogo

A primeira boa chance da partida aconteceu aos 16 minutos da etapa inicial, Alexis Sánchez recebeu um ótimo passe dentro da área e finalizou com muito perigo, mas por cima do travessão.

Aos 25, o Chile voltou a atacar, dessa vez com Isla, ex-Flamengo. O jogador tentou a finalização de bate-pronto, mas foi bloqueado pelo defensor adversário.

A única chegada de perigo do Peru na primeira etapa ocorreu aos 43. Miguel Araujo fez um movimento perfeito de cabeça, mas o experiente goleiro Claudio Bravo, bem posicionado, fez boa defesa.

Já no segundo tempo, o Chile tentou aos 17 minutos, com Marcelino Núñez. O camisa 7 recebeu na entrada da área, porém bateu fraco e facilitou a vida do arqueiro Pedro Gallese.

A última chance de inaugurar o marcador foi novamente dos peruanos. Desta vez aos 34 minutos, o atacante Lapadula desviou no canto esquerdo do gol depois do escanteio cobrado. No entanto, Bravo fez mais uma boa defesa para impedir que o placar saísse do zero.

