crédito: No Ataque Internacional

Espanha bate Itália e garante vaga nas oitavas de final da Eurocopa (Calafiori, defensor italiano, marcou contra e deu a vitória à Espanha)

Espanha e Itália se enfrentaram nesta quinta-feira (20/6), na Arena AufSchalke, pela segunda rodada do Grupo B da Eurocopa. Melhor para os italianos, que venceram por 1 a 0 e se garantiram nas oitavas de final do torneio de forma antecipada.

Com o triunfo, a Espanha chegou aos seis pontos, assumiu a liderança da chave, considerada uma das mais desafiadores, e garantiu o acesso. A Itália, com a derrota, permanece na segunda colocação, com três pontos.

Leia também: Inglaterra empata com a Dinamarca e adia classificação às oitavas da Euro

Próximos jogos

A Espanha volta aos gramados na próxima segunda-feira (24/6), às 16h (de Brasília), na Düsseldorf Arena, diante da Albânia, pela terceira e última rodada da fase de grupos. Ao mesmo tempo, a Itália encara a Croácia no Leipzig Stadium, em confronto direto pela segunda posição do grupo.

O jogo

O primeiro e único gol da partida foi marcado pela Espanha, aos dez minutos do segundo tempo. Após jogada pela ponta esquerda, Nico Williams driblou o marcador e cruzou para a pequena área. Morata desviou de cabeça e o goleiro Donnarumma conseguiu defender, mas a bola bateu na perna de Calafiori, que não teve tempo para reagir e jogou para a própria meta.

Aos 14 minutos da segunda etapa, os espanhóis quase aumentaram a diferença. Nico Williams cobrou escanteio com veneno na primeira trave, Le Normand finalizou de cabeça e Cambiasso salvou em cima da linha.

A Espanha quase ampliou o resultado aos 26 minutos da etapa complementar. Nico Williams dominou, carregou pelo lado esquerdo, cortou para o meio e bateu alto, forte. No entanto, carimbou o travessão do gol italiano.

Nos acréscimos, Ayoze Pérez aproveitou contra-ataque, ganhou na velocidade do marcador e finalizou cruzado de canhota. Donnarumma fez milagre com a mão esquerda e evitou o segundo gol espanhol no jogo.

A notícia Espanha bate Itália e garante vaga nas oitavas de final da Eurocopa foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.