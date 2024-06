Inglaterra empata com a Dinamarca e adia classificação às oitavas da Euro (Disputa de bola durante a partida entre Inglaterra e Dinamarca, pela Eurocopa)

Inglaterra e Dinamarca ficaram no empate por 1 a 1 nesta quinta-feira (20/6), em partida pela segunda rodada do Grupo C da Eurocopa. Harry Kane marcou para os ingleses e Hjulmand fez para a Seleção Dinamarquesa.

Com o resultado, a Seleção Inglesa adiou a classificação para as quartas de final da competição, pois agora soma quatro pontos e ainda pode ser ultrapassada por Dinamarca e Eslovênia, ambas com dois pontos. A Sérvia fecha o Grupo C com apenas um ponto conquistado.

A próxima partida da Dinamarca será contra a Sérvia, última colocada do grupo, na Allianz Arena. Já a Inglaterra duela contra a Eslovênia, no Rhein Energie Stadion. Ambos os jogos serão disputados ao mesmo tempo na próxima terça-feira (25/6), às 16h (de Brasília).

O jogo

O placar foi aberto aos 18 minutos, quando Harry Kane recebeu bola rebatida dentro da área e balançou as redes pela primeira vez nesta edição do continental. O centroavante é o terceiro jogador a marcar mais de cinco gols na Eurocopa pela Seleção Inglesa, junto com os ex-atacantes Alan Shearer e Wayne Rooney.

Com 34 minutos no relógio, Hjulmand empatou para a Dinamarca com bonito chute de fora da área, que bateu na trave antes de entrar e não deu chances para o goleiro Pickford.

O segundo tempo foi marcado por forte equilíbrio entre as duas equipes, que falharam em levar muito perigo para os gols adversários.

