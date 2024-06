Vale Puskás? Meia emprestado pelo Vasco faz golaço do meio-campo na MLS (Emprestado ao Cincinatti, Orellano tem contrato com o Vasco até dezembro de 2027)

O meio-campista Luca Nicolás Orellano contribuiu para a vitória do Cincinnati sobre o Philadelphia Union, pela conferência leste da MLS, a liga dos Estados Unidos, em grande estilo. Emprestado pelo Vasco, o argentino arriscou do meio-campo e marcou um dos gols do triunfo por 4 a 3, no TQL Stadium.

Aos 15 minutos do segundo tempo, quando o placar estava empatado por 2 a 2, Orellano recebeu a bola na lateral esquerda do campo, antes da linha que o divide. Ele pareceu não ter dúvidas. Olhou o posicionamento do goleiro Oliver Semmle, chutou para o gol e saiu para o abraço.

Enquanto isso, Orellano marcou um gol do meio-campo na MLS.

Além de Orellano, Kevin Kelsy e Luciano Acosta (duas vezes) marcaram para os donos da casa. Tai Baribo (duas vezes) e Jesús Bueno descontaram para os visitantes.

Cincinatti na MLS

O Cincinatti é o vice-líder da conferência leste, com 39 pontos – 12 vitórias, três empates e três derrotas. O Inter Miami, de Lionel Messi, lidera a chave, com 41 tentos.

Carreira de Orellano

Orellano chegou ao Vasco em janeiro de 2023 e assinou contrato até dezembro de 2027. O clube carioca pagou ao Vélez Sarsfield-ARG, time que o revelou, 4 milhões de dólares por 60% dos direitos do atleta.

Ele não se destacou no Cruz-Maltino e, fora dos planos de Ramón Diaz, treinador da época, se transferiu ao Cincinatti por empréstimo. Nesta temporada da MLS, entrou em campo 19 vezes, marcou quatro gols e distribuiu uma assistência.

