Autor de golaço na Euro, Arda Güler tem ídolo do Cruzeiro como inspiração (Meia da Turquia tem Alex como inspiração )

Arda Güler chamou a atenção do mundo ao marcar um golaço na vitória Turquia sobre a Geórgia por 3 a 1, nessa terça-feira (17/6), pela primeira rodada do Grupo F da Eurocopa. Aos 19 anos, o meio-campista é uma das esperanças do Real Madrid para o futuro e tem Alex, ídolo do Cruzeiro, como inspiração.

Formado nas categorias de base do Fenerbahçe, Arda foi contratado pelo Real Madrid em julho de 2023. A transferência custou 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 104 milhões) aos cofres dos espanhóis. Na última temporada, o jovem conviveu com lesões e fez apenas 12 jogos, tendo contribuído com seis gols.

Apesar dos baixos números, Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, garantiu a permanência do turco: “Arda (Güler) será um jogador muito importante para nós no futuro. Na há dúvidas de que ele ficará aqui no próximo ano”, disse o comandante italiano em entrevista.

Veja o gol marcado por Arda Güler contra Geórgia:

Alex como ídolo

Principal nome da tríplice coroa conquistada pelo Cruzeiro em 2003, Alex também foi ídolo no Fenerbahçe. O ex-meio-campista atuou no clube turco de 2005 a 2012, somando 346 jogos, 171 gols, 11 assistências e diversos títulos.

Arda Güler nasceu justamente no ano em que Alex chegou na Turquia. A promessa do Real Madrid, então, cresceu vendo o camisa 10 desfilando nos gramados.

Arda Güler, novo jogador do Real Madrid, é um grande fã do Alex, brasileiro ídolo do Fenerbahçe.



Nostálgico! pic.twitter.com/dC1clVeycb — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) July 27, 2023

Güler sempre deixou claro que Alex é uma das suas inspirações no futebol. Nas redes sociais do jogador, é possível encontrar alguns registros relacionados ao ex-Cruzeiro – como um vídeo em que ele aparece passando uma mensagem para o atleta do Real, em 2019.