Eurocopa tem cenas de pancadaria dentro do estádio antes de Turquia x Geórgia

O jogo entre Turquia e Geórgia ficou marcado por cenas de pancadaria dentro do estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, antes mesmo da bola rolar. Nesta terça-feira (18/6), o duelo da primeira rodada do Grupo F da Eurocopa contou com uma briga generalizada entre torcedores.

Nas redes sociais, foram divulgados vídeos em que os torcedores de Turquia e Geórgia se enfrentam. É possível ver que objetos são arremessados de um lado para o outro. Veja as cenas de pancadaria na Eurocopa no vídeo abaixo.

Turquia e Geórgia farão a estreia na Eurocopa a partir das 13h. O Grupo F também conta com Portugal, campeão da competição em 2016, e a República Tcheca. Essas seleções duelam às 16h.

Essa é a primeira oportunidade que os torcedores da Geórgia terão de acompanhar o país em uma grande competição de futebol. O time, comandado pelo ponta Khvicha Kvaratskhelia, destaque da Napoli, se classificou para a Euro por meio dos playoffs.

