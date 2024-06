Astro da MLS, Messi explica por que se recusa a falar em inglês (Lionel Messi está morando nos Estados Unidos desde o meio do ano passado)

Um astro mundial que se recusa a falar em inglês em entrevistas e grandes eventos. O argentino Lionel Messi prefere sempre falar em espanhol publicamente e explicou o porquê de evitar a língua de origem britânica.

Recentemente, Messi falou algumas palavras em inglês em um vídeo promocional do filme Bad Boys, com Will Smith e Martin Lawrence. E isso chamou a atenção justamente porque o atleta do Inter Miami, time da Major League Soccer (MLS), liga dos Estados Unidos, não tem esse costume.

Até por isso, Lionel Messi aproveitou uma entrevista recente – feita em espanhol – para explicar que a sua compreensão é boa, mas ele se envergonha de falar em inglês.

“Eu entendo tudo, ou quase tudo, em inglês. Mas por vergonha eu não falo. Mas acho que posso, na verdade” Lionel Messi, craque argentino

Astro da MLS desde o ano passado, quando foi contratado pelo Inter Miami, Messi foi criado na Argentina e se profissionalizou e fez história no Barcelona, na Espanha. Depois disso, o atleta, que completa 37 anos na próxima semana, passou duas temporadas no Paris Saint-Germain

Logo, o craque morou por 34 anos em países que usam a língua hispânica, dois anos em um lugar que fala francês e chegou apenas um ano atrás em uma cidade – Miami – que fala principalmente inglês.

Ainda nos Estados Unidos, Messi buscará nas próximas semanas o seu terceiro título com a camisa da Argentina. O camisa 10 liderará os atuais campeões da Copa do Mundo em busca do bicampeonato da Copa América.

