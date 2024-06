Bellingham decide, e Inglaterra vence a Sérvia em estreia na Euro (Bellingham comemora gol pela Inglaterra)

A Inglaterra enfrentou a Sérvia neste domingo, pela primeira rodada da fase de grupos da Eurocopa, na Veltins Arena. Com gol solitário de Jude Bellingham, os ingleses estrearam na competição com vitória por 1 a 0.

Com o resultado, a Inglaterra começa a Euro somando três pontos e já assume a liderança do Grupo C. A Sérvia, por sua vez, fica na lanterna da chave, sem pontuar. Dinamarca e Eslovênia completam o grupo, com um ponto cada.

A seleção inglesa volta a campo nesta quinta-feira, às 13 horas (de Brasília), quando encara a Dinamarca, no Deutsche Bank Park. A Sérvia enfrenta a Eslovênia também na quinta-feira, às 10 horas, na Allianz Arena. As duas partidas são válidas pela segunda rodada da Eurocopa.

O único gol do jogo foi marcado aos 13 minutos da primeira etapa. Em jogada pelo lado direito, Saka levou para a linha de fundo e cruzou. A bola ainda desviou na marcação antes de encontrar Jude Bellingham, que cabeceou para o fundo do gol e garantiu a vitória da Inglaterra,

