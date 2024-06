Bayer Leverkusen anuncia contratação de jogador destaque no Girona (Aleix Garcia é o segundo reforço do Bayer Leverkusen)

Atual campeão alemão, o Bayer Leverkusen anunciou, nesta quinta-feira (13/6), a contratação do meia espanhol Aleix García. O jogador deixa o Girona e se torna o segundo reforço do clube para a próxima temporada.

Aleix García assinou contrato de cinco anos com o Bayer Leverkusen. Portanto, permanece na Alemanha até junho de 2029.

Destaque na surpreendente campanha do Girona na última edição do Campeonato Espanhol, terminando na terceira posição e se classificando para a Liga dos Campeões, Aleix García, de 26 anos, atraiu interesse do clube alemão, que pagou, de acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, cerca de R$ 104 milhões para contar com o meia.

“Fiquei emocionado por um clube como este ter feito tanto para me contratar. Agora quero definitivamente cumprir todas as expectativas e dar a minha contribuição a esta equipe e ao clube para continuar a ter sucesso”, disse o jogador.

García defendeu o Girona por três anos. Ao todo, entrou em campo em 117 partidas, marcou cinco gols e distribuiu 17 assistências.

Essa foi a segunda contratação da equipe de Xabi Alonso para a próxima temporada. O primeiro reforço foi o zagueiro francês Jeanuel Belocian, vindo do Rennes, da França, anunciado em 7 de junho.

