Técnico multicampeão na Europa vai a show de Taylor Swift (Jurgen Klopp foi a show de Taylor Swift)

Ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp marcou presença no show da cantora norte-americana Taylor Swift, nesta quinta-feira (13/6). Multicampeão na Europa e marcado na história dos Reds, o comandante foi flagrado em uma das arquibancadas do estádio de Anfield, local do espetáculo.

Além do show desta quinta, Taylor ainda fará mais dois show no Anfield, em Liverpool, nesta sexta-feira (14/6) e outro no sábado (15/6). Todas as três apresentações estão com ingressos esgotados.

Jurgen Klopp se mudou para Liverpool em 2015, quando começou a trajetória no time inglês. A jornada vitoriosa chegou ao fim este ano, no fim da temporada 23/24. O alemão, contudo, se declarou aos torcedores e à cidade, que o abraçou durante os quase 10 anos de ‘relacionamento’.

O técnico ainda não decidiu novo destino no futebol. Por recomendação médica, Klopp decidiu ficar distante da beira do gramado por tempo indeterminado para cuidar da saúde.

O técnico Jürgen Klopp está presente no show de hoje!#LiverpoolTStheErasTour



pic.twitter.com/sbjvWmEPUF — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) June 13, 2024

Títulos de Klopp

Borussia Dortmund

Bundesliga: 2010–11 e 2011–12

Copa da Alemanha: 2011–12

Supercopa da Alemanha: 2013 e 2014

Liverpool

Liga dos Campeões da UEFA: 2018–19

Supercopa da UEFA: 2019

Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2019

Premier League: 2019–20

Copa da Liga Inglesa: 2021–22 e 2023–24

Copa da Inglaterra: 2021–22

Supercopa da Inglaterra: 2022

