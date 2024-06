crédito: No Ataque Internacional

Brasil x EUA: onde assistir, horário e escalações de amistoso preparatório para a Copa América (Seleção Brasileira comemora gol na vitória por 3 a 2 em amistoso disputado contra o México, no sábado (8/6))

Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta quarta-feira (12/6), a partir das 20h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, em amistoso de preparação para a Copa América. Saiba onde assistir e mais informações.

Esse é o segundo dos dois jogos que a Seleção Brasileira disputará antes do torneio continental, que começa em 20 de junho e será disputada nos EUA.

O primeiro foi disputado nesse sábado (8/6), contra o México, no Kyle Field, em College Station, Estados Unidos. A Seleção venceu por 3 a 2, com gol do atacante Endrick nos minutos finais.

Brasil x EUA pela data Fifa: onde assistir

O amistoso entre Brasil e México será transmitido ao vivo pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming).

Escalações de Brasil x México

Brasil: Bento; Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vinícius Júnior. Técnico: Dorival Júnior



Bento; Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vinícius Júnior. Dorival Júnior EUA: Turner; Scallly, Richards, Miles Robinson e Antonee Robinson; Adams, McKennie e Reyna; Pulisic, Balogun e Wright. Treinador: Jaime Lozano

Seleção Brasileira na Copa América

Na Copa América, o Brasil faz parte do Grupo D, ao lado de Colômbia, Costa Rica e Paraguai.

A estreia será em 24 de junho, contra a Costa Rica, a partir das 22h (de Brasília), SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia.

Convocados da Seleção Brasileira

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Rafael (São Paulo);

Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Rafael (São Paulo); Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético) e Wendell (Porto);

Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético) e Wendell (Porto); Zagueiros: Beraldo (PSG), Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Beraldo (PSG), Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG); Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Éderson (Atalanta), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham);

Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Éderson (Atalanta), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham); Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).

