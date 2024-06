crédito: No Ataque Internacional

Algoz do Cruzeiro na Libertadores é internado com quadro de anemia severa

Algoz do Cruzeiro na Libertadores é internado com quadro de anemia severa (Mauro Boselli, ex-atacante argentino, está internado para tratar quadro de anemia severa)

Conhecido pela torcida do Cruzeiro pela atuação na final da Copa Libertadores de 2009 a serviço do Estudiantes, Mauro Boselli precisou ser internado nesse domingo (9/6). O ex-atacante argentino está com anemia severa, causada por hemorragia digestiva.

“Não há ninguém além de mim que se arrependa desse problema de saúde nesse momento tão importante para mim. Quero dizer que estou me sentindo melhor e fazendo uma série de estudos para determinar os passos a seguir. De coração, quero agradecer a todos que já tinham adquirido o ingresso para minha despedida. Neste momento, tudo que eu quero é me recuperar e ficar bem. Manterei todos informados assim que tiver novidades. Amo-os muito e obrigado pelo apoio”, escreveu Boselli.

O ex-atacante anunciou a aposentadoria em novembro do ano passado. Aos 39 anos, estava prestes a jogar a última partida, a de despedida, com a camisa do León, clube mexicano que defendeu por seis temporadas e marcou 130 gols em 221 jogos.

Contudo, por causa do estado de saúde, precisou remarcar o evento. A data inicial era 15 de junho. Segundo a equipe do antigo atleta, a intenção é manter a partida para 2024, no mais tardar, em dezembro.

Trajetória de Boselli e encontro com o Cruzeiro

O argentino iniciou a carreira no Boca Juniors. Na sequência, defendeu o Málaga, da Espanha, e retornou ao país natal para jogar no Estudiantes.

Foi durante a primeira passagem pelo clube que Boselli aterrorizou a torcida do Cruzeiro. Ele entrou em campo em uma das maiores decepções da Raposa: a final da Libertadores de 2009.

Em 15 de julho daquele ano, a equipe celeste perdeu de virada por 2 a 1, em pleno Mineirão, sob os olhares de 64.800 torcedores. De cabeça, Mauro marcou o segundo gol dos argentinos.

Antes de chegar ao León, em 2013, e marcar época no México, Boselli atuou por Genoa (Itália), Wigan Athletic (Inglaterra) e Palermo (Itália).

Corinthians e reta final da carreira

Em 2019, assinou contrato com o Corinthians. Pelo Timão, entrou em campo em 67 jogos, marcou 16 gols e distribuiu cinco assistências. Logo que chegou, conquistou o título do Campeonato Paulista.

Em 2021, com o desempenho abaixo do esperado, deixou a equipe paulistana e se transferiu para o Cerro Porteño, do Paraguai. No fim daquele ano, acertou a volta ao Estudiantes. Na Argentina, optou pela aposentadoria.

Títulos

No currículo, além do Paulista, Boselli coleciona alguns títulos. Ele ganhou uma edição da Copa Sul-Americana (2004), duas da Copa Libertadores (2007 e 2009), uma da Copa da Inglaterra (2012/2013), uma da Liga Mexicana Apertura (2013), uma da Liga Mexicana Clausura (2013/14), uma da Liga Paraguaia (2021) e uma da Copa Argentina (2023).

Leia também: Os três pendurados do Atlético antes do jogo contra o Palmeiras

A notícia Algoz do Cruzeiro na Libertadores é internado com quadro de anemia severa foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha.