SIGA NO Usain Bolt sofre lesão e deixa campo de maca em jogo com astros do futebol crédito: No Ataque Internacional Usain Bolt sofre lesão e deixa campo de maca em jogo com astros do futebol (Usain Bolt rompeu o tendão de Aquiles durante o Soccer Aid) Lenda do atletismo, Usain Bolt sofreu uma lesão durante uma partida de futebol nesse domingo (9/6), na Inglaterra. O jamaicano, tricampeão olímpico e recordista mundial dos 100m e 200m rasos, rompeu o tendão de Aquiles do pé direito na partida beneficente Soccer Aid, da Unicef. “Aquiles rompido, mas sabemos que sou um guerreiro”, publicou o astro do esporte, que integrou o clube profissional de futebol australiano Central Coast Mariners, em 2018. pelo em legenda de foto em que aparece de bota ortopédica e muletas. Aposentado das pistas desde 2017. No ano seguinte, realizou o sonho de jogar futebol e ingressou no clube profissional Central Coast Mariners, da Austrália.

Uma publicação compartilhada por Usain St.Leo Bolt (@usainbolt)

Bolt no Soccer Aid

No jogo beneficente, Bolt foi o capitão do time formado por celebridades e ex-atletas na partida beneficente. A equipe do ex-velocista perdeu por 6 a 3 para um combinado que representou a Seleção Inglesa.

Bolt se lesionou no lance que originou o quarto gol inglês e deixou o campo de maca. O tempo de recuperação pode variar entre 8 semanas e 10 meses em casos de rompimento do Tendão de Aquiles.

Pela equipe de Bolt, atuaram o ex-lateral-esquerdo brasileiro Roberto Carlos e o ex-meia belga Eden Hazard, com o argentino Mauricio Pochettino como técnico.

O ator Tom Hiddleston, o cantor Robbie Williams e o ex-meio-campista Frank Lampard representaram o combinado da Inglaterra.

A Soccer Aid é uma iniciativa do cantor britânico Robbie Williams e promovida pela Unicef para arrecadar fundos para crianças em tratamento de HIV.

