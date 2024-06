crédito: No Ataque Internacional

Guardiola descarta treinar gigante europeu: ‘Porta fechada’ (Pep Guardiola é um dos treinadores mais vitoriosos da história recente do futebol)

O técnico Pep Guardiola, atualmente no Manchester City, rechaçou as chances de um possível retorno ao Barcelona.

“A porta para voltar a treinar o Barcelona está fechada”, disse em coletiva de imprensa antes do torneio de golfe Legends Trophy, nesta segunda-feira (10/6).

Pep Guardiola treinou o Barcelona de 2008 a 2012. Foram 14 títulos conquistados pelo clube, incluindo dois da Liga dos Campeões. Na sequência da carreira, o catalão treinou somente dois clubes: Bayern de Munique e Manchester City.

Pep está indo para o último ano de contrato com o Manchester City – válido até junho de 2025. Desde 2016 no clube inglês, Guardiola não anunciou o futuro da carreira.

Saída de Xavi e chegada de Flick

Guardiola também comentou a saída de Xavi, que foi demitido do Barça após uma temporada abaixo do esperado.

“Estou em Manchester e, como não estou em Barcelona, não falo do processo. O que é seguro é que o que aconteceu com o Xavi não foi culpa minha. Estou há muitos anos fora do Barcelona e não sou suspeito em nada nesse sentido”, afirmou.

Por fim, o treinador do Manchester City desejou sorte ao novo técnico do clube catalão, Hansi Flick, e o elogiou.

“Eu desejo o melhor para Flick. Espero que lhe ajudem e que lhe deem tempo”, disse.

“O que ele fez no Bayern foi extraordinário. Eles ganharam tudo e a forma que jogaram… Ele também tem experiência internacional com a seleção nacional (Alemanha)”, concluiu.

Hansi Flick teve uma ótima passagem no Bayern de Munique. Por lá, o treinador conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial e dois Campeonatos Alemães.

Já na Seleção Alemã, ele não obteve o mesmo sucesso e foi demitido após maus resultados. Hoffenheim e Bammental foram as outras equipes em que ele esteve à frente.

A notícia Guardiola descarta treinar gigante europeu: ‘Porta fechada’ foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.