Com gol de Di María e volta de Messi, Argentina vence Equador em amistoso (Argentina venceu o Equador por 1 a 0)

Em amistoso preparatório para a Copa América, a Argentina ganhou do Equador por 1 a 0, com gol de Di María, neste domingo (9/6), no Soldier Field, em Chicago, nos Estados Unidos. Messi iniciou o jogo no banco e entrou apenas no segundo tempo.

A Argentina segue invicta em 2024, com três vitórias em em três jogos. O Equador, por sua vez, sofreu o segundo revés no ano.

Antes da Copa América, a atual campeã do mundo tem pela frente o amistoso contra a Guatemala, nesta sexta-feira. O Equador encara a Bolívia, na quarta-feira, e a Honduras, no próximo domingo.

O jogo

Uma das melhores chances da Argentina surgiu aos 25 minutos do primeiro tempo. Lautaro Martínez aproveitou rebote na grande área e encheu o pé em direção ao gol. O goleiro Galíndez conseguiu fazer a defesa e evitou o primeiro tento dos argentinos.

No entanto, 14 minutos depois, a Argentina abriu o placar. O zagueiro Romero encontrou Di María livre na área. O atacante deu leve toque na saída de Galíndez e inaugurou o marcador.

Logo depois, aos 42 minutos, Di María apareceu novamente. Em falta que ele mesmo sofreu, acertou o travessão e por pouco não ampliou para a Argentina.

Aos 10 minutos do segundo tempo, Lionel Messi entrou no jogo no lugar de Di María.

O craque teve atuação apagada e pouco fez no jogo, assim como a Argentina, que se contentou com o resultado. A melhor chance da equipe no segundo tempo ocorreu apenas aos 49 minutos, quando Nicolás González finalizou para defesa de Galíndez.

