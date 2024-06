Indireta? Esposa de Paquetá faz post enigmático nas redes sociais (Lucas Paquetá e Maria Eduarda)

Maria Eduarda Fournier, esposa de Lucas Paquetá, fez uma postagem enigmática em suas redes sociais, nessa sexta-feira (8/6). A publicação se deu em meio às investigações acerca do envolvimento do jogador da Seleção Brasileira e do West Ham com apostas.

“Nem tudo o que a gente ouve, houve”, diz postagem feita por Maria Eduarda em seu story no Instagram. A postagem não menciona o caso e não cita o motivo da frase.

Postagem feita pela esposa de Paquetá (foto: Redes sociais/Reprodução)

Lucas Paquetá é acusado de forçar cartões amarelos em jogos da Premier League. A atitude teria como finalidade beneficiar amigos apostadores.

O meia nega o envolvimento e, em sua defesa, alega ter pedido para ficar de fora do jogo contra o Bournemouth, na estreia da temporada. Portanto, pondera não fazer sentido ter forçado o cartão em um jogo no qual não queria atuar.

Na época, o jogador negociava com o Manchester City e evitava se lesionar.

