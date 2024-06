Campeão mundial pela Itália elege Ronaldo como melhor da história (Ronaldo com a camisa da Inter de Milão)

Nenhum outro, mas sim Ronaldo Fenômeno. Para Marco Materazzi, campeão mundial com a Itália em 2006, o brasileiro “é o melhor da história”. No Brasil para participar do reality O Grande Jogo, do Blockchain Sports, o ex-zagueiro falou sobre o ex-atacante brasileiro.

Segundo ele, Ronaldo não só fez história pela Inter como no futebol mundial. “Para mim, não é o brasileiro mais importante da história da Inter. É o melhor jogador da história. Para mim. Isso é subjetivo.”

“É bastante subjetivo o que eu estou dizendo, porque o que Ronaldo, pelo que fazia 30 anos atrás, e ele tivesse a sorte de não ter problemas físicos, teria vencido dez, 12, 13 bolas de ouro porque era inalcançável”, afirmou em entrevista ao UOL.

Materazzi também fez um comparativo do futebol jogado por Ronaldo com o atual. “Ronaldo fazia as jogadas de Messi, com a velocidade de Cristiano Ronaldo, para comparar com dois jogadores da era moderna. Fazia coisas que nenhum outro estava no grau de fazer, pela velocidade e pela técnica que colocava na execução”, elogiou.

Pedido de joelhos

O ex-zagueiro também relembrou quando jogava na Inter de Milão e suplicou a Ronaldo que permanecesse no clube. O sonho de Materazzi era jogar ao lado do brasileiro.

“O último dia que ele veio a La Pinetina (CT da Inter), quando fomos vê-lo, ele queria ficar na Inter. Pedi de joelhos para que ele ficasse na Inter, porque com ele: 1 – seria divertido 2 – ganharíamos ainda mais. Mas ele disse: ‘Não posso mais estar com esse treinador. Se ele sair, eu fico’.”

“Mas o clube escolheu. Eu chorei, porque o meu sonho era jogar com ele. Quando cheguei à Inter, para visitas médicas, antes de terminar o campeonato, e quando chego à clínica para o teste, abri a porta e ele estava ali. Para mim, era um sonho. Eu era um amante do futebol. Quando vi Ronaldo, pensei: ‘Mamma mia, com quem eu estou!’. Era o maior do seu tempo”, finalizou.

Leia também: Intermediário da venda do Cruzeiro a Ronaldo comprará clube campeão da Copa do Brasil

A notícia Campeão mundial pela Itália elege Ronaldo como melhor da história foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.