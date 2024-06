Endrick marca no fim e dá vitória emocionante ao Brasil sobre o México (Brasil ganhou do México por 3 a 2)

Eder Traskini/Folhapress e Redação/No Ataque – O Brasil venceu o México por 3 a 2, na noite deste sábado (8), no estádio Kyle Field, em College Station (EUA). Os gols da seleção foram marcados por Andreas Pereira, Martinelli e Endrick. Os mexicanos anotaram com Quinoñes e Martínez.

O Brasil parecia construir uma vitória tranquila. O gol de Andreas Pereira, aos 5 minutos, deu indícios de uma noite sem sustos nos Estados Unidos. Gabriel Martinelli fez o segundo aos 8 da etapa final.

Entretanto, um “relaxamento” do time alternativo escalado por Dorival Júnior permitiu que o México diminuísse aos 27, com Quiñones, e buscasse o improvável empate aos 46, em conclusão de Martínez.

Até que chegou Endrick, joia de 17 anos que trocou o Palmeiras pelo Real Madrid por valor que pode superar 70 milhões de euros (R$ 400 milhões). De cabeça, ele marcou aos 52 minutos e garantiu o triunfo à Seleção Brasileira.

O próximo compromisso da seleção será nesta quarta-feira, às 20h, contra os Estados Unidos, no Camping World Stadium, em Orlando. Será o último amistoso antes da estreia na Copa América.

Reservas mostram serviço; Endrick brilha

O técnico Dorival Júnior mandou a campo uma escalação totalmente reserva. Quatro estrearam como titulares: Éderson, Andreas Pereira, Savinho e Evanilson. O lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético, também começou nos onze iniciais.

Com somente o goleiro Alisson de titular, a seleção não deu chance ao México. Logo no começo, Andreas Pereira abriu o placar. O meia do Fulham foi um dos destaques da equipe de Dorival, ao lado de Savinho e Yan Couto.

Dorival montou o time com Savinho pela direita, Martinelli pela esquerda e Andreas Pereira como camisa 10 e orientação de se aproximar do centroavante Evanilson. Em dados momentos, Andreas e Martinelli invertiam o posicionamento, e foi assim que saiu o segundo gol da seleção com apoiador do Arsenal pelo centro.

O segundo gol, inclusive, mostrou também outro mecanismo da seleção de Dorival: a saída de três com Yan Couto por dentro. Éder Militão, como zagueiro pela direita com Arana na outra ponta da saída de três, lançou o ex-lateral do Coritiba, que teve espaço por dentro porque Savinho fazia a beirada do campo.

No gol mexicano, a seleção tinha feito há pouco três alterações e demorou a se encaixar. O México acertou boa triangulação pela direita, passou fácil pela marcação e cruzou para Quiñones dividir com Yan e marcar.

Nos acréscimos do segundo tempo, em rebote de escanteio, o México chegou ao empate. Minutos depois, Endrick brilhou de novo para dar a vitória à seleção.

México 2 x 3 Brasil

Motivo: amistosos da seleção brasileira 2024

Data: 08/06/2024 (sábado)

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Kyle Field, em College Station (EUA)

Árbitro: Lukasz Szpala (EUA)

Assistentes: Jose da Silva (EUA) e Meghan Mullen (EUA)

VAR: Chris Penso (EUA)

Amarelos: Yan Couto, Militão e Endrick

Público: 85.249 pessoas

Gols: Andreas Pereira, aos 5 minutos do primeiro tempo; Martinelli, aos 8 minutos do segundo tempo; Quiñones, do México, aos 27 minutos do segundo tempo; Martínez, do México, aos 47 minutos do segundo tempo; e Endrick, aos 51 minutos do segundo tempo.

Brasil: Alisson; Yan Couto, Bremer, Militão e Guilherme Arana; Éderson (Bruno Guimarães), Douglas Luiz (Bruno Guimarães) e Andreas Pereira (Paquetá); Gabriel Martinelli (Pepê), Savinho (Vini Jr.) e Evanilson (Endrick). Técnico: Dorival Jr

México: Julio González; Reyes, Johan Vásquez e Arteaga; Edson Álvarez, Romo, Chaves (Alexis Vega) e Carlos Rodríguez (Pineda); Antuna (Cortizo), Julián Quiñones e Santiago Giménez. Técnico: Jaime Lozano

A notícia Endrick marca no fim e dá vitória emocionante ao Brasil sobre o México foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress.