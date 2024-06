Com gols de jogadores que atuam no Brasil, Colômbia faz 5 a 1 nos Estados Unidos

A seleção da Colômbia goleou os Estados Unidos por 5 a 1, neste sábado, em amistoso realizado no Estádio FedEx Field, em Maryland-EUA. Mesmo encostado no São Paulo, o meia James Rodríguez foi titular na equipe comandada por Nestor Lorenzo. O volante Richard Rios, do Palmeiras, foi o autor do terceiro gol colombiano.

Os sul-americanos abriram o placar logo aos seis minutos, com o meia Jhon Arias, do Fluminense. Aos 19, foi a vez do atacante Rafael Borré, do Internacional, ir às redes, em finalização de bicicleta.

Os mandantes descontaram aos 13 minutos do segundo tempo, com Timothy Weah, mas a Colômbia não tomou conhecimento e marcou mais três gols, com Richard Rios, aos 32, Jorge Carrascal, aos 40, e Luis Sinisterra, aos 43.

Esse foi o penúltimo amistoso da Colômbia antes do início da Copa América. A equipe ainda enfrenta a Bolívia, em casa, no próximo sábado. No torneio continental, a seleção está no grupo D, mesmo que o do Brasil. Também estão na chave Costa Rica e Paraguai.

Já os Estados Unidos terão pela frente o Brasil na próxima quarta-feira, também de forma amistosa. Na Copa América, os norte-americanos estão no grupo C, ao lado de Panamá, Bolívia e Uruguai.

